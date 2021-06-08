Спеціалісти з продажів, ІТ і маркетологи: кого роботодавці найбільше шукали у травні

Найбільш затребуваними у травні 2021 року були спеціалісти з продажів.

Попри те, що травень виявився одним із найкоротших за кількістю робочих днів місяцем, українські роботодавці не припиняли пошук персоналу.

Найбільш затребуваними у травні 2021 року були спеціалісти з продажів - це 17,8% усіх вакансій на кадровому порталі grc.ua.

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На другому місці опинилися спеціалісти з IT/інтернет/телеком - 12,7%. Третю сходинку найпопулярніших серед роботодавців кандидатів займають медики - 10% вакансій.

Зазначається, що 6,3% вакансій були відкриті для студентів та молодих спеціалістів. Торік у травні таких вакансій було лише 4,5%. Фахівці пояснюють це тим, що завдяки карантину у них з'явилася можливість поєднувати дистанційне навчанні із роботою. Крім того, роботодавці стали більш лояльними до пошукачів категорії "Початок кар’єри/Студенти".

На п’ятому місці серед найбільш затребуваних спеціалістів опинилися маркетологи, рекламісти та піарники - це 5,9% вакансій.

У травні найменше відкритих вакансій було у таких професійних сферах: "Спортивні клуби/фітнес/салони краси (0.5%), "Інсталяція та сервіс" (0,4%), "Видобуток сировини" (0,2%), "Страхування (0,2%) та для спеціалістів, які мріють працювати на державній службі або у громадських організаціях (0,1%)

Минулий місяць призупинив негативну тенденцію щодо зменшення середньої пропонованої заробітної плати в Україні. За даними аналітики grc.ua, наприкінці квітня середня пропонована компенсація складала 17 065 грн у місяць, а в травні - 17 038 грн.

Найбільше падіння показала сфера консультування: -37% порівняно із квітнем). Постраждали спеціалісти з автомобільного бізнесу: пропонована заробітна плата в травні зменшилася на 4 тис. грн. Менеджери з управління персоналом: -17% та юристи -17%. Роботодавці зменшили пропоновані оклади для страхувальників -14% у травні, п спеціалістів зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" -10%, а менеджерів з закупівель (-11%).

Більшість професійних сфер в Україні зуміли зберегти рівень пропонованих заробітних плат. Деякі галузі показали суттєве зростання фінансової компенсації. Зокрема, на 66% виросла середня пропонована заробітна плата у категорії "Державна служба, громадські організації": від з 16 тис. грн до 26.6 тис. грн. На третину збільшився пропонований оклад для пошукачів категорії "Наука і освіта". Утім, зазначається, що тенденція стусується лише співробітників приватних закладів освіти, даних щодо працівників державних закладів освіти, аналітика grc.ua не має.

Як повідомлялося, на українському ринку праці присутність чоловіків і жінок майже однакова, але жынки розраховують на суттєво меншу зарплату.

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