Спека вдарила по врожаю: улюблений овоч українців може здорожчати на третину

Картопля / © pexels.com

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В Україні восени може суттєво подорожчати картопля. Через аномальну літню спеку врожай цього року очікується нижчим, а закупівельні ціни у жовтні–листопаді можуть зрости приблизно на 25–30%.

Про це розповіла кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник у коментарі «Главкому».

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За її словами, влітку протягом п’яти днів поспіль температура перевищувала 37°C. Саме на цей період припали цвітіння та бутонізація картоплі, коли формуються майбутні бульби.

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«За такої температури картопля зупиняє ростові процеси. Це культура помірного клімату, тому такі високі температури для неї критичні», — пояснила експертка.

За її словами, в умовах сильної спеки рослина витрачає ресурси не на формування врожаю, а на виживання. Через це врожайність може знизитися, що згодом вплине і на вартість картоплі.

Коли ціни на картоплю можуть зрости

Наприкінці літа картопля тимчасово дешевшала до 6,5–8 грн за кілограм. Олійник пояснила це масовим продажем ранніх сортів, які не придатні для тривалого зберігання.

Однак після того, як запаси ранньої картоплі вичерпаються, а на ринку переважатимуть середньостиглі та пізні сорти, ситуація може змінитися.

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«Орієнтовно у жовтні–листопаді, я думаю, закупівельні ціни зростуть приблизно на 25–30%», — прогнозує експертка.

Взимку картопля може подорожчати ще приблизно на 10%. Причиною стануть додаткові витрати виробників на зберігання врожаю, зокрема вентиляцію та підтримання необхідної температури у сховищах.

Таким чином, за прогнозом експертки, дешевої картоплі восени та взимку цього року очікувати не варто.

Нагадаємо, на українських ринках стрімко дешевшають помідори через поліпшення погоди в більшості областей. Це дало фермерам можливість масово вивести техніку на поля та активізувати збір овочів з відкритого ґрунту.

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