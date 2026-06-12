Спека відкладається: синоптики попередили про затяжне похолодання

Дощ / © pixabay.com

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В Україні стало відчутно прохолодніше. Ба більше, літнього тепла наразі очікувати не варто. Активний атмосферний фронт прийшов на зміну спеці.

Про це повідомив керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, активний атмосферний фронт зумовив сильні температурні контрасти в Україні. Якщо на заході, зокрема на Львівщині, температура повітря опустилася до +11°, то на Лівобережжі тримається тепло — до +25°.

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«Межа тепла та прохолоди проходить через Тетерів — Житомир — Вінницю», — наголосив Постригань.

У вихідні, 13–14 червня, в регіонах ще відчутніше похолодає. Окрім того, очікуються невеликі дощі, місцями — з грозами. Загалом вночі температура повітря становитиме 11–13° тепла, а вдень — 21–23° вище нуля.

Похолодання в Україні

Синоптик повідомив що, за попередніми прогностичними розрахунками, до кінця другої декади червня атмосферними процесами керуватимуть атлантичні циклони.

«Ці вихри забезпечать безперешкодне надходження повітря з північних широт. Саме тому на стабільну та спекотну погоду наразі не розраховуємо. Тож парасоля, легкий светр та уважність до прогнозів залишаються актуальними супутниками найближчих днів», — наголосив Віталій Постригань.

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Погода / Фото: Віталій Постригань

Негода в Україні — останні новини

Метеоролог Ігор Кібальчич попереджав про те, що нестійка погода очікується вже у другій декаді червня. Літня спека та сонячна погода зміняться похолоданням, дощами, грозами, місцями з градом. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7°C.

Днями Україну накрила сильна негода. В деяких областях випав величезний град і пішла сильна злива. Окрім того, у Дніпрі шквальний вітер повалив дерева на автомобілі та паркани.

Окрім того, 12 червня у Карпатах температура впала до нуля. На горі Піп Іван зранку було хмарно і дощило.

Дата публікації 16:42, 11.06.26 Кількість переглядів 91 Повалені дерева, сильні злива та величезний град: Україну накрила негода

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