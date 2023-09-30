Спекулянти використали"мініпаніку" на ринку валют через заяву міністра фінансів – економіст

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса розповів, що спекулянти використали "мініпаніку" на ринку валют через заяву міністра фінансів – Нацбанку довелося продавати набагато більше резервів протягом кількох тижнів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він також зазначив, що курс гривні офіційний стабільний вже рік і плюс-мінус стабільний так само в "сірих" і "чорних" обмінниках.

"Там майже не змінювався на готівковому ринку, як коливалось, так і коливається. Останнє коливання, коли гривня в обмінниках дійшла до 38,6-38,7, пов’язане із заявою міністра фінансів Сергія Марченка, який наголосив, що дуже хоче, щоби гривня девалювала до рівня принаймні 41. В результаті спекулянти використали цю тезу для того, щоб розігнати таку "мініпаніку" на ринку. Нацбанку довелося продавати набагато більше резервів протягом кількох тижнів для того, щоб це вгамувати", - пояснив Фурса.

Нагадаємо, експерти спрогнозували, яким буде курс долара в жовтні.

Читайте також: