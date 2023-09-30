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Спекулянти використали"мініпаніку" на ринку валют через заяву міністра фінансів – економіст

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Спекулянти використали"мініпаніку" на ринку валют через заяву міністра фінансів – економіст

Долари / Фото: pixabay.com

Економіст пояснив, чому Нацбанку довелося продавати набагато більше резервів протягом кількох тижнів.

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса розповів, що спекулянти використали "мініпаніку" на ринку валют через заяву міністра фінансів – Нацбанку довелося продавати набагато більше резервів протягом кількох тижнів. 

Про це він сказав в ефірі телемарафону.    

Він також зазначив, що курс гривні офіційний стабільний вже рік і плюс-мінус стабільний так само в "сірих" і "чорних" обмінниках.

"Там майже не змінювався на готівковому ринку, як коливалось, так і коливається. Останнє коливання, коли гривня в обмінниках дійшла до 38,6-38,7, пов’язане із заявою міністра фінансів Сергія Марченка, який наголосив, що дуже хоче, щоби гривня девалювала до рівня принаймні 41. В результаті спекулянти використали цю тезу для того, щоб розігнати таку "мініпаніку" на ринку. Нацбанку довелося продавати набагато більше резервів протягом кількох тижнів для того, щоб це вгамувати", - пояснив Фурса.

Нагадаємо, експерти спрогнозували, яким буде курс долара в жовтні.

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Дата публікації
Перегляди
494
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