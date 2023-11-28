Спікер палати представників Джонсон відповів, коли США можуть затвердити нову допомогу Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив у понеділок, 27 листопада, що впевнений в тому, що Конгрес зможе схвалити допомогу Ізраїлю та Україні до початку свят, зокрема, Нового року.

Про це пише axios.com.

За словами Джонсона, Ізраїль є головним пріоритетом для Сполучених Штатів.

"І підтримка нашого союзника є надзвичайно важливою", — сказав нещодавно обраний спікер, відповідаючи на запитання про пакет допомоги під час заходу у Флориді в понеділок.

Утім, за його словами, Україна також в пріоритеті.

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"Те, що ми сказали, полягає в тому, що якщо Україні потрібна додаткова допомога.,яку більшість членів Конгресу вважають важливою, ми також повинні працювати над зміною нашої власної прикордонної політики", - додав він.

Джонсон також заявив, що його колеги в Сенаті "визнають", що іноземна допомога та фінансування безпеки кордону США "потрібно рухатися разом, тому що ми завдячуємо цьому американському народу".

Відтак пакет додаткового фінансування має бути готовий "найближчими днями".

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"У нас є відчуття невідкладності щодо цього, і для цього також є крайні терміни. Тому я впевнений і оптимістично налаштований, що ми зможемо це зробити", — сказав він.

Нагадаємо, ТСН.ua докладно висвітлює все, що відбувається в Америці, яка є основним військовим і фінансовим донором України у війні проти Росії. І політична криза в Конгресі США, яка вперше в історії призвела до відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті через шантаж невеликої групи трампістів у лавах Республіканської партії, грає проти нас.

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