Співробітники Мінцифри отримають зарплату в е-гривні: названо терміни

Повноцінний запуск е-гривні очікується не раніше, аніж наприкінці 2022 року.

Працівники Мінцифри у 2021 році можуть отримати зарплату в електронній гривні. Відповідна ініціатива можлива в межах пілотного проєкту НБУ і Мінцифри.

Про це повідомив директор департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук.

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"Фактично є обмежена можливість використання цього інструменту, але з технологічної точки зору ми його в цьому році пропілотуємо", – сказав Макарчук.

Водночас він уточнив, що закон про віртуальні активи запрацює в Україні не раніше, аніж за пів року. А відтак повноцінний запуск е-гривні очікується до кінця 2022 року. За його словами, протягом цього часу Нацбанку і Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України мають напрацювати відповідну підзаконну базу.

Наразі, як уточнив член "Слуги народу" Олексій Жмеренецький, доопрацьовуються зміни до Цивільного кодексу України щодо віртуальних активів. На це орієнтовно піде до двох місяців. Зміни потрібні, щоб нова редакція кодексу узгоджувалася із змінами, які планується внести в частині таких активів.

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"Щойно ми схвалимо зміни до Податкового кодексу (хоча б по одному податку), закон про віртуальних активах запрацює", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, у Верховній Раді взялися легалізувати віртуальні гроші – криптовалюту. Те, що раніше працювало напівлегально, тепер приноситиме не лише прибуток власникам, але й податки в держбюджет.

Як повідомляється, українські посадовці задекларували за минулий рік 46 351 біткоїнів на суму 75 мільярдів гривень. Загалом криптовалюту задекларувало 652 чиновники.

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Новини України: у Верховній Раді взялися легалізувати криптовалюту

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