Співвласниця IBOX BANK згадала розмову з Пишним після обшуків НАБУ у Нацбанку

Олена Шевцова

Реклама

Співвласниця ліквідованого IBOX BANK Альона Шевцова після обшуків НАБУ у голови Національного банку Андрія Пишного заявила, що ще 2023 року особисто зверталася до нього через ситуацію навколо банку. За її словами, вона пропонувала добровільно відмовитися від банківської ліцензії, однак отримала відмову.

Про це Шевцова написала у Facebook.

Реклама

За її версією, 2023 року, коли в IBOX BANK виникли проблеми з регулятором, вона звернулася безпосередньо до Пишного. Шевцова стверджує, що не просила Нацбанк ігнорувати можливі порушення, а хотіла отримати можливість добровільно відмовитися від ліцензії та завершити діяльність банку без процедури примусового виведення з ринку.

Реклама

Вона пояснила це, зокрема, бажанням мінімізувати наслідки для майже 800 працівників банку та їхньої подальшої кар’єри у фінансовому секторі.

За словами Шевцової, відповідь Пишного тоді була короткою: «Це дуже токсична тема».

Тепер, коментуючи обшуки НАБУ та САП у Національному банку, Шевцова заявила про «іронію» ситуації.

«У 2023 році „токсичною темою“ був IBOX BANK. У 2026-му публічна увага прикута вже до подій у Національному банку та питань, на які чекає відповідей суспільство», — написала вона.

Реклама

Що відомо про IBOX BANK

Національний банк відкликав банківську ліцензію IBOX BANK та вирішив ліквідувати установу 7 березня 2023 року. У рішенні НБУ йшлося про систематичні порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.

Згодом Бюро економічної безпеки повідомило про розслідування схеми, пов’язаної з використанням так званого міскодингу. За версією слідства, через підконтрольні компанії та рахунки в IBOX BANK могли легалізувати близько 5 млрд грн, отриманих у сфері нелегальних онлайн-казино. Серед підозрюваних БЕБ називало Альону Шевцову.

У квітні 2025 року проти Шевцової були запроваджені персональні санкції РНБО строком на десять років, зокрема блокування активів та низка економічних обмежень.

Обшуки у Пишного

21 жовтня 2026 року НАБУ та САП проводили слідчі дії у приміщенні Національного банку. Сам Андрій Пишний підтвердив обшуки та заявив, що кримінальне провадження, у межах якого вони відбувалися, не стосується ані діяльності НБУ, ані його службової діяльності на посаді голови регулятора.

Реклама

За словами Пишного, слідчі шукали докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами, а за результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення ним чи працівниками НБУ правопорушень. НАБУ також повідомляло, що в межах цих слідчих дій нікого не затримували та нікому не оголошували підозру.

Новини партнерів

Новини партнерів