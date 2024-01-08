Сплата податків в Україні: які зміни чекають на ФОПів і самозайнятих – Гетманцев розповів

Кабінет міністрів України 27 грудня 2023 року затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, яка, зокрема, включає посилення фіскальної спроможності, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, а також створення стимулів для післявоєнного відновлення й економічного зростання. Стратегія доходів також передбачає реформування податкової системи, зокрема для ФОПів, та прогресивну ставку податку на доходи фізичних осіб.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

Проте, за його словами, це станеться лише після закінчення війни.

"До кінця війни ми не змінюватимемо систему оподаткування", – сказав він.

Як зазначив Гетманцев, Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки спрямована на дві цілі.

Перша – це інституційні зміни системи державних фіскальних органів: податкової та митниці, впровадження ризик-орієнтованого підходу та діджиталізація, покращення адміністрування.

Друга ціль – зміна податкової політики.

"Деякі податки змінюватимуться суттєво, але після війни. Зокрема, йдеться про систему єдиного податку. Вона буде змінена на зразок якоїсь європейської країни", – зазначив Гетманцев.

Як зауважив голова фінансового комітету, до 2030 року поетапно планується прогресивна ставка податку на доходи фізичних осіб, запровадження миттєвої амортизації, стимулювання переробної промисловості, імплементація податкових і митних євродиректив.

Що стосується самозайнятих осіб, то вони й зараз фактично мають сплачувати податок 19,5%, який радше зазвичай не платять, зауважив Гетманцев.

Так, однією з пропозицій є запровадження РРО (реєстратори розрахункових операцій – ред.) для самозайнятих.

"Ви не декларуватимете це, а просто проведете платіж через свій телефон, як через РРО, і у вас автоматично піде оплата податку. Тобто ми виключаємо будь-яку бюрократію із процесу. Це зручно, просто і ви отримуєте "білі" гроші. Мені здається, багато хто вже зрозумів, наскільки "білі" гроші дорожчі за "чорні", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами МВФ. Зокрема, Державна податкова служба та Державна митна служба повинні були розробити план дій із заходами, які будуть інтегровані до загальної Національної стратегії доходів.

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