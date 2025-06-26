Гідна пенсія — це зрозуміле бажання будь-якого працівника

В Україні можна самостійно збільшити власну пенсію, яку людині нараховуватимуть у майбутньому, коли вона досягне відповідного віку. Крім того, додаткові 5 років стажу можуть підвищити пенсію до 30%. Чим довше і більше сплачуються внески, тим вищою буде пенсія після досягнення пенсійного віку.

Є кілька способів збільшити суму, яку держава виплачуватиме українцям в старості:

Працювати офіційно — хто працює офіційно, сплачує внески, отримує стаж, накопичує пенсійні права і заробляє на пенсію

Займатись професійним розвитком, проходити курси підвищення кваліфікації (або за потреби перекваліфікації) — адже завдяки цьому ви зможете зростати професійно, карʼєрно, та збільшувати власний дохід

Збільшувати страховий стаж — додаткові 5 років стажу дозволяють отримати до +30% до пенсії

Добровільно сплачувати страхові внески — розмір добровільних внесків ви визначаєте самостійно, виходячи зі своїх фінансових можливостей

Важливо: розмір вашої пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з вашої заробітної плати. Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте, — тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку.

Як повідомлялося, українці отримали індексовану пенсію. Наразі середня пенсія в Україні становить 6 345 гривень.