Справа "Дельта Банку": підозру вручили одному з власників та колишнім керівникам фінустанови

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці оголосили підозру колишнім керівникам "Дельта Банку" у заволодінні 1 млрд 144 млн грн.

Про це інформує пресслужба МВС, а також розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

Так, у період 2012-2014 років керівники "Дельта Банку" видавали невигідні кредити. Окрім того, у 2014-2015 роках службові особи банку розтратили кошти фінансової установи, реалізовуючи за заниженою вартістю майнові права на укладені раніше кредитні договори, які були забезпечені ліквідним майном.

П’ятьом фігурантам, чотири з яких обіймали вищі керівні посади в банку, повідомили про підозру за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Венедіктова уточнила, що підозру вручили:

одному з власників, який працював на посаді очільника Спостережної Ради цієї фінустанови,

двом заступникам голови Ради директорів банку,

директорові однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Крім того, були арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, арештовано 1 млн доларів з рахунку Голови Ради директорів в одному з швейцарських банків.

"Прокурори вручили власникові "Дельта Банку" клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою з альтернативою внесення застави в понад 1 млрд грн", — повідомила генпрокурорка.

Зазначимо, що у 2015 році НБУ визнав "Дельта Банк" неплатоспроможним. Наразі фонд гарантування вкладів фізичних осіб сплатив вкладникам банку близько 15 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що голові "Укрексімбанку" Євгенові Мецгеру, підозрюваному у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та незаконному утриманні людей, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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