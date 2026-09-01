Справа на 10 мільярдів: чому ВЕС Херсонщини судяться з австрійським страховиком

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Підприємства «Віндкрафт Таврія» та «Віндкрафт Каланчак» вимагають понад 10 млрд грн від австрійської страхової компанії UNIQA, з якою були укладені договори страхування майна від воєнних ризиків. Причина позовів — втрата вітрових електростанцій на Херсонщині через окупацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію УНІАН.

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Спір через втрачені вітрові електростанції

Повідомляється, що Верховний Суд наразі розглядає суперечки між страховою компанією УНІКА, що входить до австрійської групи UNIQA Insurance Group, та компаніями «Віндкрафт Таврія» і «Віндкрафт Каланчак».

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Останні є власниками вітрових електростанцій у Херсонській області та вимагають страхового відшкодування за втрату активів внаслідок російської окупації.

Загальна сума вимог у двох справах перевищує 10 млрд грн.

Один із позовів стосується «Віндкрафт Таврія». Раніше суд першої інстанції зобов’язав страховика виплатити понад 2,5 млрд грн, однак апеляційний суд скасував це рішення. Тепер справа перебуває на розгляді Верховного Суду.

Чому до справи привернули увагу австрійські дипломати

Як йдеться у публікації, за перебігом процесу стежать австрійські дипломати. У 2025 році посольство Австрії в Україні направило до суду ноту з проханням дозволити представнику дипмісії бути присутнім на засіданнях як спостерігачу. У посольстві пояснили це «значущістю процесу для інвестиційної привабливості України».

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Додаткову увагу до спору привернула особиста зустріч посла Австрії Роберта Мюллера з головою Верховного Суду Станіславом Кравченком. Її також пов’язують із увагою до страхового конфлікту.

За даними матеріалу, розмови ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, зафіксовані НАБУ в межах операції «Феміда» щодо корупції у судових органах, містять згадки і про контакти із послом Австрії.

Однак офіційного підтвердження цих даних з боку антикорупційних органів наразі немає.

Представники «Віндкрафт» на одному з етапів розгляду просили про відвід судді, розцінюючи дії австрійської сторони як можливий тиск, проте за даними судового реєстру, у заміні судді було відмовлено.

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Зазначимо, раніше суддя Верховного Суду Олег Случ заявив про самовідвід через дружні стосунки з представником UNIQA.

Міжнародний вимір та вплив на інтереси держави

Потенційний міжнародний вимір справи пов’язаний також із власниками «Віндкрафт» — громадянами Швеції Карлом Олофом Річардом Стуреном та Йоханом Свеном Річардом Боденом. А а на відкритті Новотроїцької ВЕС в 2017 році була особисто присутня державна секретарка МЗС Швеції Ева Сведлінг.

Окремі аналітики також припускають, що судовий конфлікт потенційно може позначитися на відносинах України зі Швецією та Австрією, що дуже небажано в умовах російського вторгнення.

Крім того, втрачені енергетиками активи перебувають у заставі українських банків, зокрема державного Ощадбанку. Тому рішення у страховому спорі може безпосередньо вплинути на інтереси державного кредитора.

Попри це, за даними судового реєстру, судді відмовили державним банкам у вступі у справу.

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