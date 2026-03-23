Справжній піст почнеться після Великодня: експерт попередив про критичне здорожчання продуктів

Як здорожчання пального вдарить по гаманцях українців / © pixabay.com

Паливна криза і здорожчання пального на АЗС можуть призвести до зростання цін на продукти та послуги в Україні в найближчі 3 тижні.

Про це заявив економіст і доктор соціальної економіки Зіновій Свереда, передають «Новини.LIVE».

За його словами, є кілька чинників підвищення цін, які співпали. По-перше, це типовий весняний цикл, де завжди ціни на продукти підвищуються щонайменше на п’ятнадцять-двадцять відсотків.

«Але сьогодні ми маємо ціну не стільки економічну, скільки військово-фінансово-політичну, тому що до нього додалася саме криза політична та війна. Сьогодні ми розуміємо, що ціна встановлюється не стільки згідно з економічними законами, скільки ціни чи курс валют встановлюються на полі бою. І тому питання, ось такий вислів, як золота гречка, так, справді може статися, що один кілограм гречки буде дорівнювати одному кілограму золота, можна так сказати. Тому що справді — людина, коли бажає їсти, це набагато важливіше, аніж якісь певного роду золоті прикраси», — зазначив експерт.

На які продукти в Україні ціни вже зросли

За словами експерта, майже на всі продукти підвищилися ціни, починаючи від яблук, помідорів, тощо.

«І це триватиме. Зараз ми маємо час посту до Великодня, але насправді таке враження, що піст почнеться в Україні після Великодня, тому що пік цін буде через два-три тижні», — підсумував Зіновій Свереда.

Раніше Зіновій Свереда зауважив, що в Україні паливна криза співпадає з початком посівних робіт, коли аграрії потребують надзвичайно багато пального.

