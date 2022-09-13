"Спрямований на підтримку економіки": Кабмін підтримав проєкт держбюджету на 2023 рік

Тепер документ мають зареєструвати у Верховній Раді і його почнуть розглядати в профільному комітеті.

Уряд України підтримав проект державного бюджету на 2023 рік.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook.

Марченко каже, що законопроєкт вже завтра, 14 вересня, зареєструють у Раді.

Таким чином, вимогу подати бюджет до 15 вересня буде виконано.

"Бюджет країни, що воює, на 2023 рік розроблено Міністерством фінансів та підтримано Кабінетом міністрів”, - написав він.

Марченко підкреслив, що держбюджет-2023 спрямований на підтримку економіки країни.

Тепер документ мають зареєструвати у Верховній Раді і його почнуть розглядати в профільному комітеті.

Нагадаємо, Єврокомісія виділить Україні 500 млн євро на підтримку бюджету.

Що буде з економікою та чи вистачаить грошей на зарплати бюджетникам та пенсії - Тарас Батенко в ТСН

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