"Спрямований на підтримку економіки": Кабмін підтримав проєкт держбюджету на 2023 рік

Тепер документ мають зареєструвати у Верховній Раді і його почнуть розглядати в профільному комітеті.
Уряд України підтримав проект державного бюджету на 2023 рік.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook.
Марченко каже, що законопроєкт вже завтра, 14 вересня, зареєструють у Раді.
Таким чином, вимогу подати бюджет до 15 вересня буде виконано.
"Бюджет країни, що воює, на 2023 рік розроблено Міністерством фінансів та підтримано Кабінетом міністрів”, - написав він.
Марченко підкреслив, що держбюджет-2023 спрямований на підтримку економіки країни.
Тепер документ мають зареєструвати у Верховній Раді і його почнуть розглядати в профільному комітеті.
Нагадаємо, Єврокомісія виділить Україні 500 млн євро на підтримку бюджету.
Читайте також: