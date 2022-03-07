США готуються запровадити ембарго на російську нафту та надати Україні 10 мільярдів доларів

На світовому ринку почала активно дорожчати нафта.
Сполучені Штати Америки готують нову порцію санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України. Зокрема, США хочуть накласти ембарго на постачання російської нафти. Такі ж обмеження проти РФ планують і в європейських країнах.
На цьому тлі ціни на нафту на світовому ринку сягнули найвищих показників за останні 14 років. 7 березня на початку торгів сорт нафти Brent здорожчав до 139,13 долара за барель, WTI – до 130,5 долара. Згодом котирування втратили понад 10 доларів, але все одно переважають рівень закриття торгів минуло 4 березня. Про це пише "Радіо Свобода".
Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 березня сказав, що США та європейські союзники вивчають можливість заборони імпорту російської нафти.
"Наразі Палата представників вивчає питання про запровадження сильного законодавства, яке ще більше ізолює Росію від світової економіки… Наш законопроєкт забороняє імпорт російської нафти та енергоносіїв у Сполучені Штати, скасовує нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю і робить перший крок до відмови Росії у доступі до Світової організації торгівлі", - зазначила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яку цитує Reuters.
У заяві Пелосі також ідеться про можливість "підвищення тарифів на російський імпорт".
Раніше повідомлялося, що Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити 10 млрд доларів на підтримку України. Конгрес готовий підтримати виділення коштів. Про це заявили у Конгресі після онлайн-зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.