США готуються запровадити ембарго на російську нафту та надати Україні 10 мільярдів доларів

На світовому ринку почала активно дорожчати нафта.

Сполучені Штати Америки готують нову порцію санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України. Зокрема, США хочуть накласти ембарго на постачання російської нафти. Такі ж обмеження проти РФ планують і в європейських країнах.

На цьому тлі ціни на нафту на світовому ринку сягнули найвищих показників за останні 14 років. 7 березня на початку торгів сорт нафти Brent здорожчав до 139,13 долара за барель, WTI – до 130,5 долара. Згодом котирування втратили понад 10 доларів, але все одно переважають рівень закриття торгів минуло 4 березня. Про це пише "Радіо Свобода".

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 березня сказав, що США та європейські союзники вивчають можливість заборони імпорту російської нафти.

"Наразі Палата представників вивчає питання про запровадження сильного законодавства, яке ще більше ізолює Росію від світової економіки… Наш законопроєкт забороняє імпорт російської нафти та енергоносіїв у Сполучені Штати, скасовує нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю і робить перший крок до відмови Росії у доступі до Світової організації торгівлі", - зазначила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яку цитує Reuters.

У заяві Пелосі також ідеться про можливість "підвищення тарифів на російський імпорт".

Раніше повідомлялося, що Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити 10 млрд доларів на підтримку України. Конгрес готовий підтримати виділення коштів. Про це заявили у Конгресі після онлайн-зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.