США імпортували пальне із російської нафти: держава-агресорка заробила приголомшливу суму

Із 2,8 млрд євро, витрачених США на імпорт палива з шести нафтопереробних заводів в Індії та Туреччині, близько 1,3 млрд євро припало на продукцію, виготовлену з російської нафти.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на звіт аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Завдяки цьому Росія отримала близько 750 млн євро податкових доходів від експорту такого пального до США. Обсяг постачання бензину становив 294 млн євро — достатньо, щоб, за оцінкою аналітиків, заправити майже кожен автомобіль у Флориді.

Заводи найбагатшого індійського мільярдера Мукеша Амбані постачали до США продукти нафтопереробки на 2 млрд євро, з яких 724 млн євро припадало на перероблену нафту з Росії.

Компанія цього індійського бізнесмена Reliance Industries у 2024 році підписала довгостроковий контракт із "Роснефтью" на постачання нафти на суму $12–13 млрд на рік терміном на 10 років.

За умовами угоди, російська компанія відвантажуватиме до 500 000 барелів нафти на добу, що становить близько половини всіх морських поставок "Роснефти" з російських портів.

Представник Reliance заявив, що Росія залишається найбільшим постачальником нафти до Індії.

Нагадаємо, Сполучені Штати заблокували пропозицію Канади про створення робочої групи в рамках G7, яка б займалась російським "тіньовим флотом", що займається перевезенням російської нафти.

