США контролюватимуть зобов'язання Росії щодо “зернової угоди”

У Вашингтоні вимагають від Росії повністю припинити війну, щоб усунути ризик глобальної катастрофи продовольчої безпеки.

У п’ятницю, 22 липня, у Білому домі заявили, що вітають угоду між Росією, Україною та Туреччиною про експорт українського зерна, але попередили, що фактичне виконання угоди вимагатиме від усіх сторін дотримання своїх зобов’язань.

Про це повідомляє CNN.

“Диявол тут криється в деталях”, - прокоментував угоду Джон Кірбі, координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій.

Він подякував генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй і президенту Туреччини Ердогану за допомогу в укладенні угоди та сказав, що це може допомогти зменшити потенційну нестачу продовольства в усьому світі.

Водночас Кірбі зауважив, що “успіх, звичайно, залежатиме від дотримання Росією цієї домовленості”.

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Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що угода є “позитивним кроком до подолання далекосяжних наслідків російської війни”, але заявив, що Росія повинна припинити війну, щоб усунути ризик глобальної катастрофи продовольчої безпеки.

Голова американської дипломатії зазначив, що "Росія використовувала їжу як зброю від початку цієї кризи".

“Припинення блокади Росією експорту української сільськогосподарської продукції через Чорне море є лише одним із багатьох кроків, які Росія повинна зробити, щоб гарантувати, що продовольство з України потрапляє на світові ринки”, — підкреслив Блінкен.

Він додав, що глобальна продовольча безпека залишатиметься під загрозою, поки Росія продовжуватиме свою невиправдану та жорстоку агресію проти України.

Нагадаємо, у Стамбулі за пропозиції Організації Об'єднаних Націй та Турецької Республіки була підписана "Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів".

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