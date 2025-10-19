Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна готова надати свою енергетичну інфраструктуру Сполученим Штатам для постачання нафти і газу до Європи. Це повинно остаточно позбавити європейській країни залежності від російських енергоресурсів.

Про це сказав у своєму зверненні в неділю, 19 жовтня, президент України Володимир Зеленський.

" У Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз — вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше», — наголосив він.

Український президент повідомив, що українська делегація під час перебування в США «зробила свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів».

За словами Зеленського, триває робота над деталями досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу погодили план поетапної відмови від імпорту нафти та газу з Росії до 2028 року.