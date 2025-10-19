ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
1 хв

США можуть використовувати енергетичну інфраструктуру України — Зеленський

Українська делегація під час перебування в США «зробила свої пропозиції Америці».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна готова надати свою енергетичну інфраструктуру Сполученим Штатам для постачання нафти і газу до Європи. Це повинно остаточно позбавити європейській країни залежності від російських енергоресурсів.

Про це сказав у своєму зверненні в неділю, 19 жовтня, президент України Володимир Зеленський.

" У Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз — вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше», — наголосив він.

Український президент повідомив, що українська делегація під час перебування в США «зробила свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів».

За словами Зеленського, триває робота над деталями досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу погодили план поетапної відмови від імпорту нафти та газу з Росії до 2028 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
255
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie