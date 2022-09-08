США нададуть Україні $675 млн, ще понад 1 млрд очікується від Європи — Зеленський

Також Зеленський прокоментував візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет оборонної допомоги обсягом у 675 мільйонів доларів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 8 вересня.

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"Маємо рішення президента Байдена щодо нового пакету оборонної допомоги обсягом у 675 мільйонів доларів. Оголошено й про те, що Україна отримає понад мільярд доларів із загального пакету підтримки європейських демократій", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що кожен із таких кроків західних партнерів України позначається на міцності нашої держави та всієї Європи в захисті від російського терору.

Також Зеленський прокоментував візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми провели з ним дуже корисні для обох наших країн переговори – бо робимо спільну справу, захищаючи свободу. Я подякував держсекретарю за його особисту роль у допомозі нам; президентові Байдену – за рішуче й результативне лідерство; Конгресу Сполучених Штатів – за незмінну двопартійну й двопалатну підтримку і кожному американцю – за щире розуміння нашої боротьби", — зазначив глава держави.

Сторони обговорили політичну співпрацю, взаємодію між країнами у фінансовій площині. Зеленський наголосив, що макроекономічна підтримка зараз так само важлива, як і підтримка зброєю та боєприпасами.

Також держсекретар США і президент України приділили увагу Плану швидкого відновлення (Fast Recovery Plan) і загалом відбудові нашої держави після російських ударів.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що від 1 вересня звільнено понад 1000 квадратних кілометрів нашої території.