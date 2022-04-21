США нададуть Україні додаткову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів для стабілізації економіки - Байден

США нададуть Україні додаткову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів для стабілізації економіки - Байден

Президент США Джо Байден оголосив про додаткову фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів США допомоги українському уряду.

Це буде другий транш до оголошеної військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, про це американський президент повідомив під час звернення щодо України.

"Окрім посилення опору України на полі бою, ми також демонструємо нашу підтримку народу України. Сьогодні Сполучені Штати оголошують, що ми маємо намір надати додатково 500 мільйонів доларів прямої економічної допомоги українському уряду. Фінансування може бути використане Україною для стабілізації економіки, підтримки громад, які були спустошені російським натиском, і виплати відважним працівникам, які продовжують надавати основні послуги народу України", – сказав Байден.

За його словами, за останні майже два місяці після вторгнення Росії США надали Україні до 1 мільярда доларів фінансової допомоги.

Нагадаємо, в цьому ж такі зверненні Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів, зокрема, він включає важке озброєння.

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