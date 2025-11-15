США несподівано відклали застосування деяких санкцій проти "Лукойлу": що відбувається

Санкції проти російської нфти / © Getty Images

Мінфін США відклав початок застосування деяких санкцій щодо російської нафтової компанії «Лукойл» на три тижні — до 13 грудня. Йдеться про угоди, пов’язані із закордонною мережею АЗС компанії та контрактами на продаж її міжнародних активів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Раніше адміністрація Дональда Трампа вимагала згорнути операції з російською компанією за кордоном до 21 листопада.

За словами джерел видання, Вашингтон хоче дати більше часу своїм союзникам у Центральній Європі та на Близькому Сході для закриття угод із «Лукойлом» та вивчити варіанти, за яких ті могли б зберегти активи під контролем неросійських компаній.

США наприкінці жовтня запровадили санкції проти «Лукойлу» у рамках кампанії тиску на Кремль з метою домогтися припинення війни в Україні. Протягом місяця всі компанії, які не хочуть опинитись під вторинними санкціями США, повинні були завершити будь-яку співпрацю з російським нафтовим гігантом. «Лукойл» зі свого боку оголосив про розпродаж закордонних активів.

За словами джерел, останніми днями інтерес до портфеля «Лукойлу» за кордоном зріс і потенційні покупці зі США, Європи та країн Перської затоки звернулися до Мінфіну США за схваленням угод з компанією.

«Лукойлу» належать три НПЗ у Європі, частки у родовищах Казахстану, Узбекистану, Іраку, Мексики, Гани, Єгипту та Нігерії, а також сотні заправок у всьому світі, включаючи США.

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» через відсутність «серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні».