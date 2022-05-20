США обговорюють кроки позбавлення РФ нафтових доходів: це не сподобається Китаю та Індії

США обговорюють кроки позбавлення РФ нафтових доходів: це не сподобається Китаю та Індії

США опрацьовують нові кроки, які допоможуть скоротити нафтові доходи РФ.

Головне питання – як позбавити Москву доходів, не скоротивши запаси нафти на світовому ринку.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела серед американських чиновників.

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Білий дім розглядає заборону ведення справ із компаніями зі США та країн-партнерів для іноземних покупців російської нафти, які не дотримуються обмежень. Від іноземних компаній можуть вимагати плату за російську нафту за цінами, нижчими від ринкових. Хто купуватиме нафту дорожче, ризикує потрапити під санкції США.

Іноземні банки можуть зобовʼязати переказувати платежі за нафту на спеціальні рахунки, гроші з яких РФ зможе використати лише для покупки товарів першої необхідності – продуктів та ліків.

Однак такі заходи можуть стати серйозним ескалаційним кроком, який може призвести до політичного конфлікту між США та іншими країнами, які купують російську нафту, наприклад Китаєм, Індією та Туреччиною, зазначає видання.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини планує припинити імпорт російської нафти до кінця року, навіть якщо не вийде домовитися про ембарго на рівні усього Європейського Союзу.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що запровадження нафтового ембарго проти Росії, яке включене у шостий санкцій пакет Євросоюзу, відбудеться незабаром.

Нафтове ембарго проти Росії буде сто відсотків – Дмитро Кулеба

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