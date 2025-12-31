США пішли на чергову поступку Росії щодо нафтових активів за кордоном

США відтермінували деякі санкції проти нафтових активів Росії / © ТСН.ua

Сполучені Штати надали сербській нафтовій компанії, більшість акцій якої належить Росії, тимчасове скасування санкцій.

Про це повідомляє Barrons з посиланням на Agence France Presse.

Через санкції проти сербської компанії NIS, 56% якої контролюють російські компанії «Газпром нафта» та Intelligence, на початку грудня було закрито єдиний нафтопереробний завод Сербії, який забезпечує близько 80 відсотків потреб балканської країни в паливі.

Ці заходи сильно вдарили по Сербії, ключовому союзнику Кремля та одній з небагатьох європейських країн, які не запровадили санкції проти Росії через війну в Україні.

«NIS отримала ліцензію від OFAC (Управління з контролю за іноземними активами) США, яка дозволяє їй продовжувати роботу до 23 січня. Це означає, що нафтопереробний завод у Панчеві зможе відновити роботу через 36 днів», — повідомила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович в Instagram.

Вашингтон запровадив санкції проти NIS, вимагаючи повного виходу російських акціонерів.

Але переговори щодо його потенційного продажу затягнулися, а аналітики попереджають, що закриття нафтопереробного заводу може скоротити економічне зростання Сербії та поставити під загрозу тисячі робочих місць.

«Ми досягли того, що здавалося майже неможливим. Ми захищатимемо нашу енергетичну безпеку, як робили це досі», — додала міністерка Ханданович.

За даними сербського національного мовника RTS, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу брав участь у переговорах між президентом ССербії Александаром Вучичем та Державним департаментом США, тоді як угорська компанія MOL веде переговори щодо купівлі російської частки акцій NIS.

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» через відсутність «серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні».

Згодом Мінфін США відклав початок застосування деяких санкцій щодо російської нафтової компанії «Лукойл».

Нещодавно стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа призупинила дію обмежень щодо низки великих російських банків.