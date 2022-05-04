США розпочинають консультації з бізнесом щодо торгової війни з Китаєм

Мита США на імпорт з Китаю можуть автоматично закінчитися 6 липня. В USTR оголосили про початок консультацій з бізнесом.

Мита, запроваджені в 2018 році на імпорт з Китаю, можуть автоматично закінчитися 6 липня. Завершення дії захисних мит стане можливим, "якщо жодна американська компанія не попросить їх зберегти".

Про це повідомили в офісі торгового представника США (USTR), пише "Європейська правда".

Відповідно, в USTR оголосили про початок консультацій з бізнесом.

Також читайте Трамп пригрозив новими митами ЄС та Китаю через лобстерів

"Першим кроком у цьому процесі є інформування представників вітчизняних галузей, які виграють від тарифних заходів, про можливість припинення цих заходів та можливість вимагати їх продовження… Якщо ми не отримаємо запиту від бізнесу, ми не матимемо повноважень продовжувати ці митні тарифи", - уточнюють в USTR.

Нагадаємо, торговельна суперечка між США і Китаєм триває від 2018 року. Дві держави - найбільші економіки світу - неодноразово накладали одна на одну штрафні мита на десятки мільярдів доларів. Президент США Дональд Трамп звинувачує Китай в порушенні правил чесної конкуренції, від чого, на його думку, зазнають збитків американські підприємства, а також в крадіжці інтелектуальної власності.

Торгове протистояння: Трамп запровадив 25% мита на китайські товари

Читайте також: