США та Росія ведуть переговори: в Reuters повідомили, про яку співпрацю йдеться

США та Росія вивчають шляхи відновлення постачання російського газу до ЄС / © Associated Press

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США та Росія ведуть переговори про відновлення постачання російського газу до Євросоюзу, яке було суттєво скорочене від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

«Президент США Дональд Трамп підтримує мирну угоду щодо України, що може сприяти відновленню енергетичних зв’язків, з потенційною роллю США як посередника. Росія висловила готовність відновити експорт, причому Газпром розглядає можливість короткострокових контрактів і знижок для повернення європейських клієнтів», — йдеться у повідомленні.

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Дотепер поставки обмежувалися зрідженим природним газом (ЗПГ) та постачанням через трубопровід «Турецький потік» — це покриває лише 19% потреб Європи порівняно з 40% до великої війни в Україні.

Як зазначають джерела, переговори США та РФ включають можливість придбання американськими інвесторами часток у ключових газопроводах або виступати посередниками для перепакування російського газу, щоб зменшити політичний опір у Європі.

Проте є нюанси, а саме політична опозиція в ЄС, невирішені юридичні спори, пошкодження трубопроводів «Північний потік» та регуляторні перешкоди.

Європейська комісія планує заборонити нові угоди щодо російського газу до 2025 року та припинити чинні до 2027 року, стикаючись із протидією з боку таких країн, як Угорщина та Словаччина.

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Попри ці перешкоди джерела вважають, що продовження співпраці між США та Росією може призвести до відновлення поставок газу через американських посередників у рамках ширшої стратегії миру та економічної реінтеграції.

Тим часом через пошкодження газової інфраструктури внаслідок атак РФ, критично знизилися запаси у газосховищах та закрилися наявні потужності з видобутку. Тож, за словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, Україна збільшує закупівлю російського газу через Європу.

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