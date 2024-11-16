США та Україна запускають три проєкти з малих модульних реакторів на 30 мільйонів доларів

На кліматичній конференції COP29 у Баку США та Україна оголосили про початок реалізації трьох проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР) із загальним фінансуванням 30 мільйонів доларів.

Ініціативи стануть частиною міжнародної програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), спрямованої на відповідальне використання технологій ММР. Про це повідомило Міністерства енергетики.

Проєкти включають будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку, конверсію вугільних електростанцій на малі модульні реактори, а також розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості із застосуванням ММР.

«Україна пов’язує своє майбутнє з атомною енергетикою. Незважаючи на те, що наша країна пережила аварію на Чорнобильській АЕС і зараз стикається з безпрецедентними викликами у зв’язку з окупацією росією найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС, ми продовжуємо рухатися вперед», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко у своєму виступі.

Міністр також нагадав, що Україна взяла зобов’язання потроїти ядерні потужності до 2050 року. За його словами, це сприятиме розвитку як великих атомних енергоблоків, так і малих реакторів для промислових потреб.

Нагадаємо, малі модульні реактори мають значні переваги перед традиційними АЕС: вони потребують менших капітальних витрат, є мобільнішими, мають підвищений рівень безпеки та адаптовані для інтеграції з іншими енергетичними рішеннями, зокрема водневою енергетикою. Такі проєкти сприятимуть енергетичній незалежності України, економічному відновленню після війни та скороченню викидів вуглецю.

Ініціативи реалізовуватимуться спільно з провідними енергетичними компаніями та науковими установами США й України. Програма FIRST гарантуватиме високі стандарти ядерної безпеки та нерозповсюдження.