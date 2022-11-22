США виділили Україні 4,5 мільярда доларів допомоги: їх спрямують на зарплати та пенсії

США виділили Україні 4,5 мільярда доларів для підтримки нашого бюджету. Ці кошти спрямують на зарплати медикам, вчителям та на пенсії.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів США.

Міністерка фінансів США Джанет Л. Єллен пояснила, що вони виділили Україні 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки.

"Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включно із заробітною платою для працівників лікарень, державних службовців і вчителів, а також соціальною допомогою для людей похилого віку та вразливих категорій населення", - розповіла Джанет Л. Єллен.

У США також закликали інших західних партнерів виділяти Україні фінансову допомогу.

Підтримка України західними партнерами

Україна просить у Європейського союзу виділити 18 мільярдів євро європейських кредитів і грантів на зарплати й пенсії українцям. Наразі там вирішують, як це зробити.

Світовий банк повідомив, що виділив додаткові 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у видатках, спричинені повномасштабним вторгненням Росії та війною, що триває.

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