США виділили Україні 53 млн доларів на відновлення енергетики: що за ці гроші придбають

США виділили Україні 53 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів з боку Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Держдеп.

Україні виділили кошти на закупівлю обладнання, щоб відновити електропостачання. Його повинні у терміновому порядку доправити до України. У США наголосили, що це допоможе українцям пережити тяжку зиму.

Пакет допомоги включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури

Російські терористи від 10 жовтня завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Лише 23 листопада окупанти випустили по нашій державі 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

Через ракетні обстріли в Україні виникли проблеми із електропостачанням. Українці змушені годинами сидіти без світла. За даними розвідки, російські терористи продовжать атакувати нашу енергетичну інфраструктуру.

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