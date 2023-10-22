США виділять десятки мільярдів доларів для України: пані посол пояснила, на що підуть кошти

У п’ятницю, 21 жовтня, Білий дім подав до Конгресу США запит щодо фінансування додаткових видатків на допомогу Україні, Ізраїлю та інших партнерів на суму близько 105 млрд дол, з яких 61,4 млрд.дол. передбачено для України.

На що спрямують кошти пояснила пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.

Важливо розуміти, що деякі додаткові пропозиції (в гуманітарній допомозі) є спільними для України, Ізраїлю та Гази і будуть розподілятися за потребою, тому зараз з них виділити тільки Україну не можливо

Макарова аналізує, що за стандартним розділенням на три звичних вже для нас категорії головні цифри запиту такі - оборонні видатки - 46,1 млрд.дол, з яких:

30,6 млрд дол. на програми для Міноборони США, а саме:

18 млрд дол – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США; відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України; (що дає можливість виділяти допомогу за програмою PDA)

12 млрд. дол. – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative

1,7 млрд. дол. для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;

14,4 млрд. дол. – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.

Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд.дол. включаючи:

11,8 млрд.дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні;

2,2 млрд.дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;

360 млн.дол. Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;

100 млн. дол. – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжних програм.

Допомога у сфері ядерної безпеки, – 149,5 млн.дол. Національній ядерній адміністрації США (Міненерго США).

481 млн. дол. на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.

Гуманітарна допомога Україні

Крім того, Україні пропонується виділити значну частину фінансування, що передбачена на надання гуманітарної допомоги нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали (розподіл за країнами наразі не завершено):

3,5 млрд. дол. для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту СШВА Україні та Ізраїлю, а також регіонам, що постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні;

5,7 млрд.дол. для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними і глобальними наслідками цих криз.

"І якщо в Сенаті дана ініціатива може бути опрацьована і розглянута, то в Палаті представників може бути опрацьована в комітетах, однак винесення в зал для розгляду і голосування може відбутися виключно після того як буде врегульоване питання з обранням спікера", - наголосила Макарова.

Додамо, президент Джо Байден наголосив, що успіх України й Ізраїлю є життєво важливим для національної безпеки Сполучених Штатів Америки.

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