США виділять майже $45 млрд на екстрену допомогу Україні та союзникам НАТО

У понеділок, 19 грудня, Конгрес США оприлюднив законопроєкт про державне фінансування у розмірі $1,7 трильйона З них на екстрену допомогу Україні та союзникам НАТО виділять $44,9 млрд.

Про це пише Reuters.

Як повідомляє Reuters, на наступний рік США ухвалять рекордний оборонний бюджет, що становитиме 858 млрд доларів і перевищує торішній, що становив 740 млрд.

Лідери Сенату та Палати представників мають на меті прийняти законопроєкт і надіслати його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб забезпечити відсутність перерв у діяльності уряду. Місяцями демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей слід витратити на військові та невійськові програми.

Нагадаємо, Сенат США 15 грудня схвалив законопроєкт з рекордним оборонним бюджетом на 858 млрд доларів на 2023 рік. Документ направили на підпис президенту Джо Байдену. Проєкт закону також передбачає військову допомогу іншим країнам. Зокрема, 800 млн доларів призначено для України. Також передбачається, що 6 млрд доларів піде на Європейську ініціативу стримування, яку розпочали 2014-го після анексії РФ Криму.

Читайте також: