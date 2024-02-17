США вперше в історії передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні – подробиці

Гроші були конфісковані у справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для ВПК РФ.
Сполучені штати Америки вперше в історії передали Естонії конфісковані російські активи, які будуть спрямовані на підтримку України.
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту США.
Так, заступниця генерального прокурора США Ліза Монако і генеральний секретар Естонії Тиніс Саар 17 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки оголосили про переведення $500 тисяч з конфіскованих російських активів.
"Це передавання є першою у своєму роді передачею США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні", - заявили в міністерстві.
Як розповіли у Мін'юсті США, ці кошти були конфісковані у справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для військової промисловості РФ.
"Сьогоднішня заява демонструє непохитну рішучість США і наших естонських партнерів припинити доступ президента Путіна до західних технологій, на які він покладається, щоб вести незаконну війну проти України. Цей крок до справедливості та відновлення прокладає новий шлях у боротьбі з безперервною жорстокістю Росії", - прокоментувала Ліза Монако.
Нагадаємо, у США вперше дозволили передавання Україні конфіскованих активів російського олігарха.
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