США вважають будівництво атомних блоків в Україні стратегічно важливим - ЗМІ

"По-перше, атомна енергія становить 50% енергопостачання України сьогодні. Тому не можна ігнорувати існування ядерної енергетики в цій країні. Але зусилля, яких докладають не тільки США, а й наші союзники, – це комплексна стратегія, покликана допомогти вирішити проблему нестачі енергії, що виникла внаслідок (російських, – ред.) атак", – заявляла на брифінгу в Києві спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Очевидно, що така позиція Сполучених Штатів великою мірою зумовлена інтересами американського енергетичного гіганта Westinghouse Electric Company. Ця компанія вже постачає паливо на українські атомні станції, і саме вона заявила про інтерес до добудови блоків ХАЕС.

"У довгостроковій перспективі український уряд самостійно вирішуватиме, яким чином вироблятиме електроенергію. Але для швидкого вирішення проблеми, нарощування атомної енергетики є абсолютно раціональним рішенням, нарівні з іншими зусиллями, які докладають наші партнери", – наголосила Пріцкер.

Добудова двох нових блоків гальмується в парламенті.

Втім, українських споживачів електроенергії мало хвилюють підводні каміні політики, пише видання. Їм потрібен стабільний струм за адекватну ціну. І додаткові атомні 1100 МВт в енергосистемі можуть мати вирішальне значення для стабільного енергопостачання не тільки і умовах війни, але й після її закінчення.

«Головне не втратити дорогоцінний час, адже зволікання та нерішучість може коштувати Україні надзвичайно дорого», - пише видання.