США запровадили нові санкції проти російського технологічного сектору, який пов'язаний із виготовленням зброї

США запровадили нові санкції проти російського технологічного сектору, який пов'язаний із виготовленням зброї

США запровадили нові санкції проти 13 росіян та 21 російських компаній.

Сполучені штати Америки 31 березня запровадили нові санкції проти технологічної галузі Росії. Зокрема це стосується компаній, які виготовляють зброю.

Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів США.

Санкції стосуються акціонерного товариства "Мікрон", який є найбільшим російським виробником та експортером мікроелектроніки та найбільшим у РФ виробником мікросхем. Під дії санкцій також потрапила компанія з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ "НДІ-Вектор" та комп'ютерна фірма T-Platforms. США ввели обмеження і до ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал". Вони пов'язані з підприємствами з виробництва озброєнь та спеціального обладнання.

Загалом США ввели нові санкції проти 13 росіян та 21 російських компаній.

Нагадаємо, Велика Британія заявила, що запровадила додаткові санкції проти відомих російських діячів і військових лідерів, включаючи Сергія Брільова, пропагандиста, який володіє новинним каналом Russia Today.

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