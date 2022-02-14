США запропонують Україні кредитні гарантії на суму в мільярд доларів - ЗМІ

США запропонують Україні кредитні гарантії на суму в мільярд доларів - ЗМІ

Україна зможе розмістити суверенні боргові зобов'язання під гарантії американського уряду.

США можуть надати Україні кредитні гарантії на державні запозичення обсгягом 1 мільярд доларів.

Про це з посиланням на поінформоване джерело пише Fox News.

Відповідна заява нібито прозвучала від радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час чергового зібрання щодо ситуації в Україні в Палаті представників США.

Зазначається, що Україна зможе розмістити суверенні боргові зобов'язання під гарантії американського уряду. Завдяки такій можливій економічній допомозі від США Україна матиме шанс залучити кошти під менший відсоток.

Нагадаємо:

Канцлер Німеччини Шольц нагадав, що Берлін "підтримує Україну багато років словом і ділом", і повідомив про виділення Німеччиною 150 мільйонів євро допомоги "з поточного незв'язаного фінансового кредиту".

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, але ці кошти можуть бути використані на конкретні проєкти розвитку і лише після погодження французької сторони.

Українські митці та науковці закликають світових лідерів до допомоги у встановленні миру

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