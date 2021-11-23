США запровадили нові санкції через “Північний потік-2”: ціни на газ в Європі знову пішли вгору

США запровадили нові санкції через “Північний потік-2”: ціни на газ в Європі знову пішли вгору

Під американськими санкціями опинилися російське судно і кіпрська компанія, які причетні до будівництва газопроводу.

У вівторок, 23 листопада, після запровадження санкцій США, спрямованих проти російського газопроводу “Північний потік–2” вартість європейських ф'ючерсів на природний газ знову зросла, перевищивши 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомили на сайті міністерства фінансів США, санкції запроваджено щодо компанії Transadria з офісом на Кіпрі та її судна Marlin, що ходить під російським прапором.

Санкції запроваджуються на підставі закону “Про захист енергетичної безпеки Європи”. Судно Marlin брало участь у будівництві газопроводу “Північний потік–2”.

У Кремлі назвали нові санкції “незаконними” та “неправильними”.

Як повідомляє Bloomberg, того ж дня еталонні європейські ф'ючерси на газ зросли на 8,7% до 91,34 євро за мегават-годину або $1096 за тисячу кубометрів.

Водночас аналітики припускають, що нові американські санкції, ймовірно, не призведуть до зростання ф'ючерсів у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше ціна газу в Європі злетіла до $1046 за 1 тисячу кубометрів після призупинення сертифікації "Північного потоку-2" німецьким регулятором.

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