США запровадили санкції проти бізнес-імперії Усманова і пов'язаного з РФ банку в Угорщині

Один із найбагатших людей Росії Алішер Усманов є близьким до президента держави-агресорки Володимира Путіна та його прихвостня Дмитра Медведєва.

У середу, 12 квітня, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про запровадження нових санкцій проти Росії, які здебільшого стосуються оточення олігарха Алішера Усманова.

Про це йдеться на офіційному сайті Мінфіну США.

У повідомленні наголосили, що Алішер Усманов є одним із найбагатших мільярдерів Росії, який володіє величезними частками в багатьох секторах економіки, зокрема в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаціях та інформаційних технологіях.

“Відомо, що Усманов близький до кількох високопоставлених російських чиновників, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, а також Дмитром Медведєвим, нинішнім заступником голови Ради безпеки Росії... Повідомляється, що Медведєв отримав вигоду від особистого користування розкішними резиденціями, контрольованими Усмановим”, - йдеться у повідомленні.

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Під санкції потрапили численні топменеджери Усманова разом із пов’язаними компаніями, зокрема опікун його трасту, громадянин Кіпру Деметріос Сергідес та його пасинок, громадянин Німеччини та РФ Натан Вінер.

Крім оточення Усманова під обмеження потрапила низка посередників з Туреччини, Гонконгу та ОАЕ, які допомагають Росії імпортувати в обхід санкцій електроніку (Azu International, Dexias Türkiye, Hulm Al Sahra), квадрокоптери (Aeromotus) та інші іноземні товари (King-Pai) для оборонної промисловості.

Санкції також застосовані щодо зареєстрованого в Угорщині Міжнародного інвестиційного банку (МІБ).

“Присутність МІБ у Будапешті дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі, відкриває двері для зловмисної діяльності Кремля в Центральній Європі та на Західних Балканах і може служити механізмом для корупції та незаконного фінансування, включаючи порушення санкцій. Уряд Росії готовий виділити додаткові ресурси, включаючи гарантії та субсидії уряду Росії, щоб врятувати банк від загрозливого дефолту”, - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні США наголосили, що після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року свою участь у МІБ припинили Болгарія, Чехія, Румунія та Словаччина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 квітня США можуть запровадити санкції проти угорських "впливових громадян".

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