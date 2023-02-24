США запровадили санкції проти компаній у всьому світі, які допомагають Росії вести війну

Обмеження застосовані до понад 200 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і в країнах Європи, Азії та Близького Сходу.

У п’ятницю, 24 лютого, Міністерство фінансів США заявило, що застосувало “одну з найбільш значущих санкцій”, щоб придушити тих, хто допомагає Москві у війні проти України.

Про це повідомляє CNN.

Під ударом американських санкцій опинилися підприємства російського металургійного і гірничодобувного сектора, фінансові установи РФ, а також окремі особи і компанії по всьому світу, які допомагають Москві уникнути чинних санкцій, “включно з торгівлею зброєю та незаконним фінансуванням”.

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Санкцій Міністерства фінансів США застосовані в координації з Великою сімкою (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США) до 22 фізичних осіб та 83 організації.

Окрім того, низка дій щодо експортного контролю застосована до майже 90 російських компаній і компаній третіх країн, серед яких — Китай.

Нагадаємо, у річницю вторгнення РФ до України Велика Британія запровадила санкції щодо 92 фізичних та юридичних осіб Росії, зокрема пов’язані з "Росатомом". Під санкції також потрапили близькі союзники Путіна, серед яких - колишній начальник Служби безпеки та генеральний директор "Північного потоку-2".

Нова Зеландія також застосувала ще більше санкцій проти держави-агресорки.

Раніше, у середу, 22 лютого, посли ЄС обговорювали 10-й пакет санкцій проти Росії, але не змогли дійти єдиного консенсусу щодо узгодження санкцій проти країни-агресорки.

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