США запровадять санкції проти “нікельного короля” Росії та одного з найбагатших людей планети — WSJ

Проти Володимира Потаніна, який входить до п'ятірки найбагатших людей Росії, уже в четвер, 15 грудня, планують запровадити санкції в США. Однак компанія "Норнікель", яка є його головним активом, від санкцій не постраждає.

Про це в середу, 14 грудня, повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації США.

За інформацією газети, до санкційного списку можуть потрапити сам Потанін, статки якого Forbes оцінює приблизно в 26 мільярдів доларів, його дружина Катерина, а також яхта, яка йому належить. Також під санкції потраплять інвестиційна компанія “Інтеррос”, яку контролює Потанін, і придбаний на початку цього року “Росбанк”.

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Корпорація “Норильський нікель” (“Норнікель”), провідний світовий виробник паладію та рафінованого нікелю, яка була одним із найбільших призів у промисловому розколі пострадянських часів у 1990-х роках, під санкціями не опиниться.

Санкції, вочевидь, не будуть запроваджені і проти придбаного структурами Потаніна "Тінькофф Банку".

Потанін не потрапив до списків санкцій після російського вторгнення до України, на відміну від багатьох великих бізнесменів. Це викликало критику, наприклад, з боку опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в колонії.

В червні санкції проти Потаніна запровадила Велика Британія з формулюванням, що “Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, купуючи "Росбанк" і частки в "Тінькофф Банку" після вторгнення Росії до України”.

Окрім Володимира Потаніна та його дружини, персональні санкції можуть бути запроваджені США щодо кількох членів російського уряду, додає Wall Street Journal.

Поки що міністерство фінансів США відмовилося коментувати інформацію.

Нагадаємо, Велика Британія 9 грудня запровадила нові санкції, зокрема і проти посадовців Росії та Ірану.

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