США збільшили постачання газу до Європи на тлі рекордного здорожчання – Bloomberg

Ціни на газ у Європі падали чотири дні поспіль саме через очікування американських танкерів.

Сполучені Штати на тлі рекордного здорожчання газу збільшили кількість танкерів, які перевозять скраплений газ до Європи. Якщо до Різдва 25 грудня танкерів було лише 15, то після стало 20.

Про це інформує Bloomberg.

Ще 14 американських танкерів чекають на остаточні розпорядження. У виданні зазначають, що ціни на газ у Європі падали чотири дні поспіль саме через очікування американського постачання. Проте вартість блакитного палива все ще в 10 разів більша, ніж рік тому.

Нагадаємо, 21 грудня ціна на газ оновила історичний максимум, досягнувши 2224 дол. за тисячу кубометрів. У вівторок, 28 грудня, ціна знизилася до 1231 долара за тисячу кубометрів.

До цього найвищий показник цього року був 5 жовтня, коли ціна на блакитне паливо в Європі досягла 160 євро за МВт-год (майже 2 000 доларів за тисячу кубометрів). Зростання вартості пов'язують із заявою МЗС Німеччини, яка поставила під сумнів швидкий запуск російського газогону "Північний потік-2". Окрім того, "Газпром" не виконав обіцянки про збільшення обсягів газу для закачування до європейських сховищ, які зараз заповнені на 60%.

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