Стабільна робота АЕС, ремонти та імпорт: як пройти зиму з мінімальними відключеннями

Україна має шанси пройти зимовий період з мінімальними обмеженнями енергоспоживання. Це стало можливим через стабільну роботу АЕС, ремонтну кампанію та імпорт. Про це заявив політолог та директор "Інституту світової політики" Євген Магда.

Він зазначив значний внесок АЕС у виробництво електроенергії в країні.

"АЕС – це основа нашої енергосистеми. Це 60% виробництва. Ми всі пам'ятаємо, як достроковий вихід блоку АЕС з ремонту влітку двічі рятував країну від жорстких графіків відключення", - зазначив Магда.

Експерт також наголосив на важливості подальшого розвитку атомної енергетики в Україні та залучення міжнародної підтримки.

"Держава декларує прагнення розвивати атомну генерацію і намагається залучити підтримку Заходу по проекту Хмельницької АЕС.", - сказав він.

Водночас Магда звернув увагу на постійну загрозу з боку росії.

"Сьогоднішні «імітаційні пуски» — це скоріше шантаж Кремля і демонстрація погроз в їхньому діалозі з новообраним президентом Трампом та його адміністрацією. Своєрідний примус України до переговорів", - зауважив експерт.

Магда підкреслив, що завдяки стабільній роботі АЕС, успішній ремонтній кампанії та можливості імпорту електроенергії з ЄС, Україна має шанси пройти зиму з мінімальними обмеженнями енергоспоживання.