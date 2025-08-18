“Сталевий фронт Ахметова” передав РЕБ для Нацгвардії на 29 млн грн

Реклама

Передана техніка дозволяє підрозділу прикривати ключові ділянки — від передових позицій до тилових укріплень — і глушити сигнали керування ворожими дронами на різних частотах. Це дозволяє захищати від атак як особовий склад, так і техніку.

Серед переданій бригаді техніки - десятки комплексів РЕБ «Синиця 3.5К». Ці станції призначені для створення локальних зон радіозаглушення і знищення каналів керування FPV-дронами. За словами військових, «Синиця» ефективно працює автономно та підходить для розгортання як на стаціонарних, так і на мобільних позиціях.

Командир підрозділу, який отримав техніку, говорить, що її ефективність відчувається вже зараз: «FPV-дрон — це не просто загроза. Це снаряд з очима, що полює на тепловий слід. А ця техніка — як шапка-невидимка. І це щодня рятує життя».

У «Сталевому фронті» підтверджують, що запити на РЕБ з фронту дедалі частішають. «Сучасна війна — це битва технологій. І ми не можемо допустити, щоб наші воїни програвали її в повітрі. Саме тому ми нарощуємо підтримку цього напряму», — зазначив голова офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ініціатива «Сталевий фронт» уже передала Силам оборони понад 7 тисяч дронів, 6 тисяч засобів звʼязку, сотні укриттів, техніку, броньовані катери, мінні трали, а також запустила виробництво захисних екранів для танків Abrams і Bradley. Загальна сума допомоги армії з боку бізнесів Ахметова перевищила 11,3 млрд грн.