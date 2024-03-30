Стали відомі доходи Шмигаля за 2023 рік: задекларував трохи менше мільйона гривень, його дружина — у вісім разів більше

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у 2023 році отримав 974 845 гривень доходів, тоді як його дружина Катерина Шмигаль — 7 841 994 грн.

Про це йдеться в електронній декларації прем'єра за 2023 рік.

Усі доходи Шмигаля — це заробітна плата.

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Більшість доходів його дружини — дохід від заняття підприємницькою діяльністю, також Катерина Шмигаль отримала 32 600 грн пенсії по інвалідності.

Денис Шмигаль також володіє $140 тис. готівкових коштів та 74 756 грн на банківських рахунках, а його дружина — 42 тис. грн та $212 тис. готівкою і 154 746 грн на банківських рахунках.

Дружина Шмигаля має автомобіль Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску, земельну ділянку площею 151 квадратний метр у Львові, вартість якої на момент придбання у 2013 році складала 164 951 грн, 25% земельної ділянки у Львові площею 458 квадратних метрів, вартість якої на момент придбання у 2013 році складала 500 314 грн, нежитлове приміщення у Львові площею 323,2 квадратного метру, вартість якого на момент придбання у 2021 році складала 7 867 722 грн, земельну ділянку площею 2200 квадратних метрів у селі Хоросниця Львівської області та гараж площею 17,7 квадратного метра у Львові, вартістю на момент придбання у 2022 році 156 002 грн.

У власності Дениса Шмигаля автомобілів немає. Йому належить змельна ділянка площею 2200 квадратних метрів у селі Хоросниця Львівської області.

Крім того, у спільній власності подружжя перебуває житловий будинок площею 215,9 квадратного метра у Львові та вартістю 1 063 200 грн на момент придбання у 2013 році.

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