Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського з великим бізнесом: готові підставити своє плече

Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського з великим бізнесом: готові підставити своє плече

Не виключається запровадження спеціального режиму ведення бізнесу у цю критичну фазу.

Представники великого бізнесу на зустрічі з президентом України заявили про готовність допомогти державі під час безпекової кризи через агресивні дії Росії.

Як повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, загалом зустріч була успішною та результативною. "І держава висловила підтримку підприємцям, і підприємці своєю чергою також висловили підтримку державі: готові підставити своє плече", — сказав він, пише Інтерфакс-Україна.

Представники влади поділилися інформацією, "що робитиме держава". "Обмінялися думками, обмінялися думками про те, хто яку роль має виконувати", — додав він.

Крім того, була «розмова про певний спеціальний режим ведення бізнесу в цю критичну фазу, що стосується майбутнього — такого не було.

На зустрічі також було присутнє керівництво силового блоку.

Так, бізнесмен Сергій Тігіпко повідомив, що ніхто не має наміру тікати і зупиняти інвестиції в Україні. За словами Тігіпка, з боку президента не прозвучало жодних вимог. "Було одне посилання — залишайтеся в Україні, інвестуйте в Україну, будьте українцями", — розповів він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний подякував резервістам за те, що вони масово йдуть до військкоматів та готові захищати Україну.

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