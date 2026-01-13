Стало відомо, чи виїжджають кияни за межі міста через ситуацію в столиці

Село / © Pixabay

Попри складну ситуацію у Києві — регулярні обстріли та перебої з електрикою, теплом і водопостачанням — у Київській області не фіксується значного збільшення попиту на заміські будинки. Це свідчить, що більшість мешканців поки не планує масово переїжджати за межі столиці.

Про це розповів рієлтор Сергій Сидоренко в інтерв’ю hromadske.

«Кияни за місто не збираються, тому що той, хто живе в Києві — він тут працює. А дорога зараз в такому стані — дуже зимова — так просто до міста не доїдеш. З одного боку, люди хочуть безпеки, а з іншого — як діставатися на роботу? На дорозі все стоїть, виникають постійні запізнення, тому ніхто нікуди не переїжджає», — сказав він.

Експерт з нерухомості повідомив, що попит на заміські будинки нині перебуває на торішньому рівні та загалом залишається невисоким. За його словами, трохи користуються попитом лише невеликі будинки: якщо порівнювати великий будинок площею 300 квадратних метрів за 100 тисяч доларів та маленький на 110 квадратів за таку саму суму, перевагу віддадуть меншому. Це пояснюється тим, що велику площу складно утримувати та опалювати, а в сучасних умовах це не дуже практично.

«Є будинки, які по 400-500 квадратів, ціна вже знизилася до такого мінімуму — дешевше нікуди. І то люди навіть не цікавляться», — розповів він.

За його словами, однією з причин невисокого попиту на заміські будинки є те, що власники зазвичай зацікавлені у довгостроковій оренді, а не у короткостроковій, наприклад на три зимові місяці. Як пояснює експерт з нерухомості Сергій Сидоренко, нинішні умови ринку не сприяють коротким договорам: «За три місяці ніхто не хоче здавати — або ціна буде на 50% вища, якщо власник погодиться, або це будуть не надто привабливі об’єкти. Якщо можна підписати річну оренду, то на три місяці ніхто не погодиться. Двох років теж ніхто не пропонує, бо коливання курсу гривні до долара створюють значну невизначеність».

Крім того, він зазначив, що навіть у Київській області умови залишаються складними. За словами рієлтора, «сьогодні я був на угоді з клієнтами з одного села на Київщині. У них вже чотири дні немає електрики, а щоб виїхати, їм довелося два дні розчищати дорогу разом із половиною села».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер міста Віталій Кличко заявляв, що за можливості киянам краще виїхати з міста, тому що зараз ситуація у столиці критична.