Стало відомо, чи зростуть в Україні тарифи на світло від червня

Тариф на електрику. / © ТСН.ua

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Протягом двох останніх років в Україні тариф на електричну енергію підвищували від 1 червня. Втім, цього року, припускають в Кабміні, після завершення опалювального сезону вартість світла може не змінюватися.

Про це повідомляє ”24 Канал” із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

З його слів, наразі підвищення тарифів на комунальні послуги не розглядається.

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“У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом”, - наголосив він.

Так, після 30 квітня українці надалі сплачуватимуть за електроенергію 4,32 грн за один кіловат-годину. Водночас подібні запевнення вже звучали й в попередні роки, проте згодом тарифи все ж змінювалися.

Зауважимо, що востаннє зростання вартості електрики відбулося 1 червня 2024 року. Тоді вона зросла до 4,32 грн за кіловат-годину. Причиною назвали потребу у фінансуванні відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, хто з українців втратить допомогу вже від травня. Адже із закінченням опалювального сезону переглянуть список одержувачів субсидій.

Дата публікації 14:11, 01.04.25 Кількість переглядів 376 Ціни на ще понад 100 ліків знижуються від 1 квітня!