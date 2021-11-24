Стало відомо, хто вніс заставу у розмірі 30 млн гривень за одеського мера Труханова

Кошти переказав "давній друг" очільника Одеси.

За мера Одеси Геннадія Труханова 23 листопада було внесено повну суму застави в розмірі 30 млн гривень у справі за звинуваченнями НАБУ та САП про незаконне заволодіння землею територіальної громади Одеси.

Стало відомо, що таку суму віддав за одеського очільника народний депутат і один з найбагатших бізесменів України Вадим Новинський. Мовляв, у них з Трухановим "давня історія дружби".

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Як пояснив сам Новинський у коментарі Українській правді, вони з мером Одеси "разом були ще у Раді 7 скликання".

"Це я вніс заставу. Коли в суді було озвучено рішення про запобіжний захід, я зателефонував і запропонував Геннадію Леонідовичу свої послуги. Він не відмовився. З Трухановим у нас давня історія дружби, ми разом були ще у Раді 7 скликання. Тому у мене мотивація тільки дружня", — пояснив Новинський.

Нагадаємо, 6 жовтня Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову та ще 15-м особам, зокрема, і чиновникам одеської міської ради. Їх підозрюють у махінаціях із землею на майже 700 мільйонів гривень. У суді для Труханова прокурори просили запобіжний захід або у вигляді арешту на 60 діб, або заставу у понад 120 мільйонів гривень. Проте 8 жовтня після 10 годин розгляду справи покарання так і не обрали.

Пізніше, 11 жовтня, Вищий антикорупційний суд обрав Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді застави у сумі 30 млн 213 тис. гривень.

Після того адвокати одеського очільника подали клопотання про більш м'який запобіжний захід. Натомість прокурор, зі свого боку, просив заарештувати Труханова або збільшити розмір застави. Зрештою, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишили без змін запобіжний захід Труханову і встановили п’ятиденний строк сплати застави, який закінчився 22 листопада.

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