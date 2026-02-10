Квартира в Києві: як змінився ринок житла столиці після атак на ТЕЦ

Нерухомість

У Києві після атак по ТЕЦ та перебоїв електро- і теплопостачання кількість оголошень про оренду залишилася майже на рівні минулого року.

Про це повідомили аналітики платформи OLX у коментарі hromadske.

Відзначаєтся, що попит на довгострокову оренду житла в Києві у січні зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як вартість купівлі квартир продовжила зростання й у окремих районах подорожчала майже на третину.

За даними компанії, атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури не призвели до різкого скорочення пропозиції у сегменті довгострокової оренди квартир на лівобережжі столиці. Кількість оголошень у січні 2026 року загалом залишилася співставною з показниками січня 2025 року. Водночас у порівнянні з груднем 2025 року пропозиція скоротилася на 9–12%, що в OLX пояснюють сезонними коливаннями, характерними для початку року.

Зміни попиту на оренду

Інтерес до винаймання житла на лівому березі Києва знизився у річному вимірі. Найвідчутніше падіння зафіксували:

у Дарницькому районі — на 23%;

у Деснянському районі — на 34%;

у Дніпровському районі — на 9%.

Водночас аналітики зазначають, що з початку 2026 року, порівняно з кінцем 2025-го, попит демонструє помірне відновлення — зростання становить близько 3–5%.

Ціни на оренду квартир

Вартість довгострокової оренди на лівобережжі столиці у січні суттєвих змін не зазнала.

У Дарницькому районі середня ціна оренди склала 16 тис. грн — на рівні грудня 2025 року, але на 6% нижче, ніж у січні минулого року.

У Деснянському районі середня орендна плата становила 10,1 тис. грн. Це на 4% менше, ніж місяцем раніше, але на 1% більше у річному порівнянні.

У Дніпровському районі оренда квартири в середньому коштувала 15 тис. грн — на 3% дорожче, ніж у грудні 2025 року, і на 6% більше, ніж у січні 2025-го.

Ринок купівлі-продажу житла

За оцінкою OLX, перебої з електро- та теплопостачанням не мали суттєвого впливу на сегмент купівлі квартир. Ціни на житло продовжують зростати в усіх районах Києва.

На лівому березі у порівнянні з груднем 2025 року зафіксовано таке підвищення середніх цін:

у Дарницькому районі — на 3%, до близько 4 млн грн;

у Деснянському районі — на 1%, до 2,6 млн грн;

у Дніпровському районі — на 5%, до 3,9 млн грн.

У річному вимірі зростання цін спостерігається як на лівому, так і на правому березі столиці. Зокрема:

у Дарницькому районі — на 14%;

у Деснянському — на 13%;

у Дніпровському — на 28%;

у Шевченківському — на 17%;

у Голосіївському — на 28%.

Аналітики зазначають, що більшість продавців не готові знижувати вартість нерухомості та займають вичікувальну позицію. Знижки можливі лише у поодиноких випадках, коли власникам необхідно терміново продати житло, однак таких пропозицій недостатньо, щоб суттєво вплинути на загальну ситуацію на ринку.

Нагааємо, раніше ми писали про те, що в Україні розробляється масштабна реформа ринку оренди житла, яка має на меті значно ускладнити і зробити фінансово невигідним неофіційне, тобто «тіньове», здавання квартир.