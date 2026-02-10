ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
3 хв

Квартира в Києві: як змінився ринок житла столиці після атак на ТЕЦ

Попри тимчасові перебої з теплом і електрикою, ринок нерухомості столиці демонструє стабільність.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Нерухомість

Нерухомість

У Києві після атак по ТЕЦ та перебоїв електро- і теплопостачання кількість оголошень про оренду залишилася майже на рівні минулого року.

Про це повідомили аналітики платформи OLX у коментарі hromadske.

Відзначаєтся, що попит на довгострокову оренду житла в Києві у січні зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як вартість купівлі квартир продовжила зростання й у окремих районах подорожчала майже на третину.

За даними компанії, атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури не призвели до різкого скорочення пропозиції у сегменті довгострокової оренди квартир на лівобережжі столиці. Кількість оголошень у січні 2026 року загалом залишилася співставною з показниками січня 2025 року. Водночас у порівнянні з груднем 2025 року пропозиція скоротилася на 9–12%, що в OLX пояснюють сезонними коливаннями, характерними для початку року.

Зміни попиту на оренду

Інтерес до винаймання житла на лівому березі Києва знизився у річному вимірі. Найвідчутніше падіння зафіксували:

  • у Дарницькому районі — на 23%;

  • у Деснянському районі — на 34%;

  • у Дніпровському районі — на 9%.

Водночас аналітики зазначають, що з початку 2026 року, порівняно з кінцем 2025-го, попит демонструє помірне відновлення — зростання становить близько 3–5%.

Ціни на оренду квартир

Вартість довгострокової оренди на лівобережжі столиці у січні суттєвих змін не зазнала.

У Дарницькому районі середня ціна оренди склала 16 тис. грн — на рівні грудня 2025 року, але на 6% нижче, ніж у січні минулого року.

У Деснянському районі середня орендна плата становила 10,1 тис. грн. Це на 4% менше, ніж місяцем раніше, але на 1% більше у річному порівнянні.

У Дніпровському районі оренда квартири в середньому коштувала 15 тис. грн — на 3% дорожче, ніж у грудні 2025 року, і на 6% більше, ніж у січні 2025-го.

Ринок купівлі-продажу житла

За оцінкою OLX, перебої з електро- та теплопостачанням не мали суттєвого впливу на сегмент купівлі квартир. Ціни на житло продовжують зростати в усіх районах Києва.

На лівому березі у порівнянні з груднем 2025 року зафіксовано таке підвищення середніх цін:

  • у Дарницькому районі — на 3%, до близько 4 млн грн;

  • у Деснянському районі — на 1%, до 2,6 млн грн;

  • у Дніпровському районі — на 5%, до 3,9 млн грн.

У річному вимірі зростання цін спостерігається як на лівому, так і на правому березі столиці. Зокрема:

  • у Дарницькому районі — на 14%;

  • у Деснянському — на 13%;

  • у Дніпровському — на 28%;

  • у Шевченківському — на 17%;

  • у Голосіївському — на 28%.

Аналітики зазначають, що більшість продавців не готові знижувати вартість нерухомості та займають вичікувальну позицію. Знижки можливі лише у поодиноких випадках, коли власникам необхідно терміново продати житло, однак таких пропозицій недостатньо, щоб суттєво вплинути на загальну ситуацію на ринку.

Нагааємо, раніше ми писали про те, що в Україні розробляється масштабна реформа ринку оренди житла, яка має на меті значно ускладнити і зробити фінансово невигідним неофіційне, тобто «тіньове», здавання квартир.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie