Стало відомо, які будуть ціни до лютого 2026 на овочі борщового набору

Українські фермери опинилися перед кризою перевиробництва: морква, цибуля й капуста продаються за цінами, що не покривають витрат на вирощування. Через хаотичне збільшення посівних площ ринок перенасичений, а можливості експорту практично відсутні. Аграрії змушені реалізовувати врожай за безцінь, щоб уникнути повної втрати продукції.

Про це розповів керівник Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник, пише видання EastFruit.

За його словами, до лютого наступного року ціни на овочі борщового набору залишатимуться низькими, але з появою дефіциту через нестачу якісних сховищ вони здорожчають.

«Основна причина — пропозиція значно перевищує попит. Ціни на борщовий набір впали, бо всі овочі або щойно зібрані, або закладаються на зберігання. Минулого року ситуація була протилежна — фермери збільшили посіви через високі ціни, а тепер виростили більше, ніж ринок здатен спожити», — розповів він.

Як він зазначає, складна ситуація виникла по всіх основних овочах. Фермери побачили високі ціни й масово збільшили площі під посівами, але можливостей зберігати настільки великий обсяг немає. «Сховище вміщує тисячу тонн, а виростили три — доводиться швидко продавати, щоб урожай не зіпсувався», — пояснює він.

Закупівельні ціни впали до 3–4 гривень — рівня, що не покриває витрати, пише AgroTimes. Втім, аграрії все одно збувають продукцію, щоб мінімізувати втрати. Баштанник нагадує, що така динаміка — звична частина дворічного ринкового циклу, коли один рік ціни низькі.

Експорт залишків практично заблокований: «На європейському ринку великі партії українських овочів не затребувані. До того ж українські компанії часто не допускають до ЄС через довоєнну статистику, яка містила завищені дані».

За його прогнозом, дешевизна триматиметься до лютого. Однак потім, через відсутність достатніх та якісних сховищ, овочі почнуть псуватися — а ціни, відповідно, підійматимуться. Це здатне вплинути на структуру посівів у 2026 році: аграрії, ймовірно, робитимуть більш зважений вибір, адже нинішні закупівельні ціни нижчі за собівартість.

