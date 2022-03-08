Стало відомо, коли Байден підпише указ про відмову від російської нафти і газу

Стало відомо, коли Байден підпише указ про відмову від російської нафти і газу

США планують зменшити роль Росії у світовій економіці.

Президент США Джо Байден ще 8 березня підпише указ про відмову США від російських енергоносіїв.

Про це повідомили у Білому домі.

Як зазначає CNN, с пікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила в листі, що Палата представників США сьогодні проголосує за законопроект про заборону імпорту російської нафти та енергоносіїв.

За словами Пелосі, законопроект містить "три основні положення, які ще більше ізолюють Росію від глобальної економіки і зроблять її слабшою".

Далі вона перерахувала компоненти:

Законопроект забороняє імпорт російської нафти та енергопродуктів до Сполучених Штатів.

Законопроект вживе заходів для перегляду доступу Росії до Світової організації торгівлі та вивчення того, як США зможуть ще більше зменшити роль Росії в глобальній економіці.

Законопроект повторно авторизує та посилить Глобальний закон про відповідальність Магніцького про відповідальність за права людини, щоб Сполучені Штати могли запровадити додаткові санкції проти Росії.

Нагадаємо, 8 березня президент США Джо Байден оголосив про повну заборону імпорту російської нафти та газу.

Також президент США Джо Байден заявив, що міністерство юстиції створило робочу групу, яка розслідує діяльність російських олігархів.