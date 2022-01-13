Стало відомо, коли Україна може підписати ЗВТ з Туреччиною

Стало відомо, коли Україна може підписати ЗВТ з Туреччиною

Підписання такої угоди дасть ще більший поштовх до досягнення $10 млрд торговельного обороту між країнами.

Угода про вільну торгівлю України з Туреччиною може бути підписана у лютому, під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в Київ, де заплановано проведення засідання Стратегічної ради високого рівня.

Про це за результатами першого дня візиту в Анкару розповів співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Туреччиною Роман Грищук, пише "Укрінформ".

"Під час візиту говорили про економічні питання, про зону вільної торгівлі. Зараз ми за один крок до підписання Угоди про вільну торгівлю. Сподіваємося, що 3 лютого, коли відбудеться візит пана Ердогана в Україну, цю угоду буде підписано", - сказав Роман Грищук.

За його словами, це дасть ще більший поштовх до досягнення цілі - 10 млрд доларів торгового обороту між Україною і Туреччиною.

Нагадаємо:

Раніше Кулеба заявив про намір України створити ЗВТ зі США.

Уряд України готує угоди про зону вільної торгівлі ще з п'ятьма країнами — Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм. Зараз з країнами ведуться переговори.

ще з п'ятьма країнами — Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм. Зараз з країнами ведуться переговори. Від 1 січня 2016 року набула чинності Угода про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі Україна-ЄС в рамках угоди про асоціацію.

Україна та Велика Британія можуть створити зону вільної торгівлі

Читайте також: