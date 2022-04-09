Стало відомо, коли ЄС обговорить зменшення залежності від нафти та газу з РФ

Брюссель намагатиметься зробити це якомога швидше.
Європейський Союз 11 квітня 2022 року обговорить, як зменшити й зрештою позбутися залежності від нафти та газу з Росії.
Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.
"Ви говорите, щоб ми наклали ще більше санкцій. Ми вас чуємо і знаємо, що ви маєте рацію. Ми хочемо зробити так, аби Росія відчула ще більший тягар, щоби ще більше було завдано шкоди її економіці. У понеділок ми продовжимо говорити про те, як зменшити і скасувати нашу залежність від нафти і газу, що постачаються Росією. Звісно, за одну ніч таких перетворень ми не зможемо зробити. Почнемо з нафти, бо це дещо легше запровадити", - підкреслив Боррель.
Брюссель намагатиметься зробити це якомога швидше, водночас рухатиметься в практичній площині, щоб не завдати ще більше шкоди світовій економіці.
"Але це буде зроблено, і це лише перші кроки на шляху до того, щоб повністю скасувати нашу залежність від російських енергоносіїв", - резюмував високий представник ЄС.
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